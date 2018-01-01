Дизайн этой двухкомнатной квартиры выполнен в стиле модернизм. Основная концепция проекта – многофункциональность и комфорт.

Оригинальное зонирование кухни-гостиной и светлая цветовая гамма, в которой выполнено это помещение, создает впечатление глубины и простора. Света добавляют разноплановые светильники, особенно эффектно смотрится оригинальная люстра над обеденным столом.

Спальня выполнена в более темных тонах - различные оттенки серого дополнены ярким акцентом в виде двух картин.

В ванной комнате дизайнеры предлагают сочетать деревянные фактуру с каменной - такая комбинация смотрится довольно интересно и гармонично.