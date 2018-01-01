Дизайн этой двухкомнатной квартиры выполнен в стиле модернизм. Основная концепция проекта – многофункциональность и комфорт.
Оригинальное зонирование кухни-гостиной и светлая цветовая гамма, в которой выполнено это помещение, создает впечатление глубины и простора. Света добавляют разноплановые светильники, особенно эффектно смотрится оригинальная люстра над обеденным столом.
Спальня выполнена в более темных тонах - различные оттенки серого дополнены ярким акцентом в виде двух картин.
В ванной комнате дизайнеры предлагают сочетать деревянные фактуру с каменной - такая комбинация смотрится довольно интересно и гармонично.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.