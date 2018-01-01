Интерьер в стиле минимализм подразумевает простые лаконичные формы, максимум свободного пространства и света. Создавая проект этой двухкомнатной квартиры, дизайнеры руководствовались именно этими принципами. В результате получилось необычайно удобное и стильное пространство. В качестве основных цветов были выбраны серый, бежевый и коричневый. Функциональная мебель идеально вписана в интерьер и отличается высокой эргономичностью.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.