Минималистичный дизайн в интерьере тяготеет к лаконичным формам и максимально свободному пространству. Проект этой двукомнатной квартиры выполнен в этой модной стилистике. Светлые тона с контрастными акцентами, лаконичные линии и простые архитектурные формы создают в интерьере ощущение простора и свободы. Здесь каждый предмет находится на своем месте и идеально вписан в пространство.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.