В последнее время все большей популярностью в сфере оформления интерьеров пользуется стиль лофт. И это вполне объяснимо, так как именно эта стилистика является синонимом универсальности, функциональности и комфорта. Да и позволить себе такой интерьер могут не только владельцы большого жилого пространства, но и обладатели совсем небольших квартир.

В переводе с английского «loft» буквально означает чердак, галерея, верхний этаж складского или фабричного помещения. Для данного дизайна характерны открытые пространства, минимум перегородок, брутальные отделочные материалы, сочетающиеся с современной техникой и практичным освещением.

Дизайн-проект, разработанный для этой квартиры – яркий пример индустриального стиля. Планировка, фактура, отделочные материалы идеально соответствуют духу лофта, а все мелкие детали гармонично вписаны в общую стилистику.