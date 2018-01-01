Лофт – современный промышленно-урбанистический стиль интерьера, характеризующийся наличием индустриальных элементов в оформлении пространства. В последнее время эта стилистика является необычайно популярной. И это вполне объяснимо, так как именно лофт является синонимом универсальности, функциональности и комфорта. Да и позволить себе такой интерьер могут не только владельцы большого жилого пространства, но и обладатели совсем небольших квартир. Дизайн-проект этой квартиры – яркий пример индустриального стиля, воплощенного в небольшом пространстве. Фактура и отделочные материалы идеально соответствуют духу лофта, а все мелкие детали гармонично вписаны в общую стилистику.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.