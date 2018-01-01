Современная классика в интерьере — это своеобразный компромисс между традиционным и современным подходом к его оформлению. В данной стилистике гармония и красота сочетаются с удобством и функциональностью. Это стиль, который подразумевает сохранение свободного пространства, практичность и уют.
Интерьер этой квартиры не перегружен деталями и подчеркивает респектабельность и изысканный вкус хозяев. Он выполнен в спокойной цветовой гамме с использованием качественных отделочных материалов.
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