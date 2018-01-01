Дизайн-проект этой трехкомнатной квартиры выполнен в стиле современная классика. Интерьер отличается практичностью и сдержанным характером. Строгие геометрические формы, предельная точность в расстановке мебели создают спокойную, умиротворяющую атмосферу. В квартире нашли свое место декоративные элементы с использованием широких карнизов и фацетов, столь характерных для неоклассики.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.