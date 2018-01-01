В интерьерах, выполненных в стиле современная классика, гармония и красота соседствуют с удобством и функциональностью. Они не перегружены деталями и подчеркивают респектабельность и изысканный вкус хозяев дома.
Ярким примером воплощения стиля современная классика в интерьере является эта двухкомнатная квартира. Здесь все продумано до мелочей. Цвет, отделка, композиция, а также разнообразные приемы декорирования - все это создает в квартире неповторимую атмосферу комфорта и уюта.
Дизайн-проект необходим так как:
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