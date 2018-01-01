Интерьер, выполненный в стиле современная классика всегда выглядит изысканно и утонченно. Не стала исключением и эта двухкомнатная квартира. Красивые сдержанные цвета в различных оттенках бежевого, классические элементы декора и архитектурные формы - все это придает помещению определенный шарм и формирует в нем атмосферу гармонии. Особый уют интерьеру придает камин - он является центральным стилистическим элементом гостиной зоны. Также по просьбе хозяев, которые хотели совместить неоклассику со скандинавским стилем, дизайнеры добавили в интерьер характерные для сканди эстетики элементы мебели. В результате получился достаточно гармоничный ансамбль.
Дизайн-проект необходим так как:
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