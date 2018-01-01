Яркое, смелое сочетание совершенно разных деталей и нюансов интерьера - вот что характеризует стиль фьюжн. Однако, несмотря на то, что данное направление подразумевает абсолютную свободу, стоит все же помнить о том, что все выбранные предметы интерьера должны сочетаться между собой.

Дизайн-проект этой квартиры демонстрирует как правильно сочетать несочетаемое и создать стильный современный интерьер. У каждого помещения здесь свой индивидуальный характер. В гостиной гармонично сочетаются стиль лофт и поп-арт, в спальне царит минимализм, а на кухне - хай-тек.