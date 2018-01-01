В переводе с английского «фьюжн» означает сочетание разных направлений и стилей в одном дизайне. Фьюжн позволяет «населить» пространство различными элементами декора и создать между ними гармонию. Это дизайнерское направление примечательно тем, что в нем сочетаются абсолютно любые жанры. Главное - чувство стиля и никаких жестких рамок.

В интерьере этой двухкомнатной квартиры удачно скомбинированы элементы, присущие разным стилистическим направлениям, таким как классика, модернизм, минимализм и стиль контемпорари.