В этой квартире все не только красиво, но и функционально. Гостиная выполнена в глубоких насыщенных оттенках. Высокие окна пропускают много света и выступают как отдельный элемент декора. Помещение кухни минималистично. Удобная кухонная мебель без лишних деталей отличается своей эргономичностью. Обилие натуральных материалов в спальне создает в комнате теплую атмосферу расслабленности. Детская выполнена в спокойной цветовой гамме с яркими акцентами. Особую индивидуальность квартире придает многоплановое освещение. Каждый источник света здесь напоминает арт-обьект и идеально вписывается в пространство.
Дизайн-проект необходим так как:
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