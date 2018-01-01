Дизайн-прект этой квартиры-студии выполнен в скандинавском стиле. Здесь главенствуют простота, демократизм и функциональность. Удачная расстановка мебели, светлые тона в отделке и несколько источников света создают ощущение простора и воздушности. Стена с кирпичной кладкой и рамами выглядит очень стильно и оригинально. Помещение квартиры визуально разграничено на зоны, здесь отлично соседствуют гостиная, кухня и обеденная группа.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.