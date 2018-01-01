Интерьер, выполненный в стиле эклектика, несомненно интересный интерьер. Его хочется рассматривать, восхищаясь причудливым сочетанием несочетаемого. В эклектичных помещениях можно пофантазировать и поиграть с пространством.

Эта двухкомнатная квартира - пример удачной комбинации различных стилистических направлений. Здесь каждое помещение обладает индивидуальным характером, отличается функциональностью и эстетичностью.