Сложный, но невероятно интересный стиль эклектика нашел свое отражение в дизайн-проекте этой двухкомнатной квартиры. В рамках одного достаточно большого пространства дизайнер удачно объединила черты, присущие разным стилистическим направлениям. Здесь нашли свое отражение лофт и этника, фьюжн и скандинавский стиль. Собранные вместе, они создали в интерьере изысканную атмосферу гармонии и уюта.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.