Дизайн-проект однокомнатной квартиры разработан в стиле модернизм. Геометрия небольшого пространства четко разделена. Одна из комнат совмещает в себе две функциональные зоны - гостиной и кухни-столовой. Благодаря правильному зонированию оба пространство выглядит гармонично и целостно. Для уютной спальни выделено отдельное помещение. Тон в квартире задают спокойные цвета - белый, серый и различные оттенки бежевого.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.