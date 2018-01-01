Стиль контемпорари достаточно молодой, он только-только набирает свою популярность, но при этом уже успел обзавестись рядом почитателей. Основные черты этого стиля, такие как простота форм, функциональность, использование нейтральных цветов, максимум воздуха и естественного света, нашли отражение в этом дизайн-проекте. Квартира получилась простой, лаконичной и функциональной. В кухонном помещении удалось выделить место для небольшой гостиной. Благодаря компактной мебели это пространство выглядит очень органично и свободно. Здесь нет ничего лишнего и все напрвленно на поддержание комфорта.

Спальня тоже достаточно минималистична, однако, в ней есть все, что нужно - и удобная кровать, и кресло, и туалетный столик. Шкаф оборудован с специальной нише, что позволяет сэкономить пространство.