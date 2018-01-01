Дизайн-проект кухни, санузлов и холла в этом доме выполнен в стиле контемпорари. В качестве основного отделочного материала использован фальшбрус. Он идеально передает фактуру древесины и создает в помещении особый уют. В кухне светлая цветовая гамма с в серо-бежевых тонах разбавлена яркими акцентами. Главная особенность этого пространства - потолочные балки. Они привносят в интерьер нотки прованса и придают ему особый колорит. В ванной главное место отведено функционализму. Достаточно просторное помещение не только красиво, но и очень удобно.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.