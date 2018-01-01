Стиль фьюжн - это яркое, смелое сочетание совершенно разных деталей и нюансов интерьера. Он придется по вкусу тем, кто не боится экспериментировать и не любит стереотипы. Дизайн-проект этой двухуровневой квартиры идеально соответствует стилю фьюжн. Здесь каждый предмет обладает своей индивидуальностью, но при этом отлично вписывается в общую концепцию интерьера.

Кухня-гостиная зонирована стеклянными перегородками. Они пропускают свет и совсем не утяжеляют пространство. Кирпичная кладка, плитка и дерево, использованные в интерьере, отлично сочетаются между собой и создают необычайно гармоничный ансамбль.

Небольшую спальню разместили на втором этаже. Удобный подиум со спальным местом придает помещению стильный ультрасовременный вид. А кроме того, такое дизайнерское решение весьма функционально - большие выдвижные ящики позволяют разместить достаточное количество вещей.