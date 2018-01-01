Стиль "фьюжн" предлагает все, не отрицая ничего. Он находит гармонию там, где раньше она казалась немыслимой. Это направление не отметает прежние традиции, а благополучно сосуществует с ними, создавая собственные правила. Основным принципом стиля "фьюжн" является свобода цвета и материала. Как по взмаху волшебной палочки отделка, мебель и декоративные элементы в конечной стадии соединяются в органичное жилое пространство. Смешав чистые стили и направления, словно краски на палитре живописца, "фьюжн" удивительно быстро прижился и стал весьма популярен.

Квартира получилась очень насыщенной и гармоничной. Предметы интерьера связываются не функциональной, а эмоциональной составляющей. Яркий, взрывной, будоражащий стиль является зеркалом души. Данное направление подойдет тем, кто не боится перемен и обладает неисчерпаемым запасом внутренней свободы. Нужно помнить, что серые будни рано или поздно превратятся в настоящий праздник. И каждому по силу немного приблизить его, выбрав для своего жилища головокружительный и темпераментный "фьюжн".