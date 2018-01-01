Стиль прованс, или, как его еще называют, «французское кантри», идеально подходит для оформления квартир и домов. Этот изящный стиль привлекает своим деревенским колоритом и особой романтикой, которые присутствуют практически в любом французском интерьере. Стиль прованс является своеобразным олицетворением тепла, покоя и уюта, присущим солнечному югу Франции. Приятная обстановка квартиры в стиле прованс как нельзя кстати располагает к уютным посиделкам и неспешным разговорам, размеренному отдыху и приятному расслаблению после трудовых будней.

В дизайн-проекте этой совсем небольшой квартиры удалось учесть практически все. Здесь есть и уютная кухня, на которй так приятно пить утренний кофе, и спальня с удобной кроватью и даже маленькая гостиная с рабочим местом. В отделке преобладают зеленые тона, которые, как известно, располагают к спокойствию и умиротворению.