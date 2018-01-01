Проект этой квартиры получился очень стильным и органичным. Дизайнеры решили объединить в одном помещении кухню и гостиную, в результате чего получилось достаточно функциональное пространство. Особое внимание привлекает геометрия потолка, он многоуровневый, со встроенными светильниками. Одну из стен в гостиной выложили деревом, которое в точности повторяет рисунок напольного покрытия. Такой дизайнерский ход делает помещение более цельным и гармоничным.
В спальне все изысканно и лаконично. Атмосфера этой комнаты идеально располагает к отдыху.
Детская комната получилась веселой и игривой. В ней есть все, что необходимо маленькому ребенку.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.