В интерьере этой двухкомнатной квартиры дизайнеры воплотили современный стиль модернизм. Четкая геометрия пространства, комбинирование разнообразных материалов, современные элементы декора - здесь все смотрится необычайно гармонично и целостно. Разноплановое освещение придает пространству индивидуальный характер и особый уют. А гармоничное сочетание цветов делает квартиру стильной и уникальной.
Дизайн-проект необходим так как:
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