Стиль модернизм отлично подходит для квартир любого размера. Он одинаково хорош как на большой площади, так и в относительно небольшом пространстве. Оформление квартиры в стиле модернизм подразумевает создание живого и яркого интерьера.

Четкая геометрия пространства, обилие разнообразных текстур, современные элементы декора, как основные составляющие модернизма, в данном интерьере смотрятся необычайно гармонично и целостно. Разноплановое освещение придает пространству особый уют, а цветовая гамма, построенная на контрастах, делает квартиру стильной и уникальной.