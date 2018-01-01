Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 41.0м2 стиль Минимализм для жк московское
Фото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 41.0м2 стиль Минимализм для жк московское
Фото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 41.0м2 стиль Минимализм для жк московское
Фото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 41.0м2 стиль Минимализм для жк московское
Фото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 41.0м2 стиль Минимализм для жк московское
Фото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 41.0м2 стиль Минимализм для жк московское

Дизайн-проект однокомнатной квартиры 41.0м²
стиль Минимализм
для жк "московское"

Стоимость разработки составила 29 990 р.
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В квартире в доме у м.Выхино, перед тем как начать воплощать в жизнь дизайн в стиле Минимализм, был проведен демонтаж перегородок. Таким образом, помещение преобразовалось в уютную однокомнатную квартиру площадью 41 кв.м. с отдельной зоной под спальное место.

По всему периметру квартиры установлен натяжной потолок, а пол покрыт ламинатом светло-серого цвета, за исключением ванной комнаты и коридора, где уложена керамогранитная плитка. По всем канонам Минимализма в квартире имеется только самая необходимая мебель. Основной акцент сделан на пространстве для хранения вещей, но и эстетика прослеживается в каждом элементе декора и отделке.

Маленькая прихожая не загромождена мебелью: здесь установлен вместительный шкаф с зеркальной поверхностью и удобный пуф.

Из коридора мы попадаем кухню-гостиную, где в одной части помещения расположен лаконичного вида кухонный гарнитур белого цвета с объемными навесными шкафами и обеденная зона, представляющая собой круглый деревянный стол и мягкие стулья с того же цвета обивкой. Напротив столовой зоны установлен угловой диван с множеством декоративных подушек и низкий комод с элементами декора. Визуальное зонирование пространства происходит благодаря длинноворсовому ковру и стене, отделанной плиткой под белый кирпич в зоне отдыха.

За диваном, в качестве перегородки и еще одного метода разделения комнаты на зоны, установлены раздвижные двери с матированным затемненным стеклом. За ними расположена уютная спальня площадью чуть более 7 кв.м, а в ней двуспальная кровать, столик и плазма. Стена за кроватью декорирована коричневыми деревянными рейками до потолка.

Санузел, совмещенный с ванной тоже выполнен, исходя из рационального использования пространства, поэтому под столешницей, где расположена раковина, играет роль ниши, куда органично вписалась стиральная машина и тумба. Аналогичная ниша выделена под открытые вертикальные полки, в том числе над самой ванной. Помещение отделано керамогранитом в приятной глазу пастельной гамме из белого, бежевого и серого цвета.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля однокомнатной квартиры29 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
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3D тур
Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 41.0м2 стиль Минимализм для жк московскоеФото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 41.0м2 стиль Минимализм для жк московскоеФото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 41.0м2 стиль Минимализм для жк московскоеФото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 41.0м2 стиль Минимализм для жк московскоеФото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 41.0м2 стиль Минимализм для жк московскоеФото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 41.0м2 стиль Минимализм для жк московское
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

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