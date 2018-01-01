В квартире в доме у м.Выхино, перед тем как начать воплощать в жизнь дизайн в стиле Минимализм, был проведен демонтаж перегородок. Таким образом, помещение преобразовалось в уютную однокомнатную квартиру площадью 41 кв.м. с отдельной зоной под спальное место.

По всему периметру квартиры установлен натяжной потолок, а пол покрыт ламинатом светло-серого цвета, за исключением ванной комнаты и коридора, где уложена керамогранитная плитка. По всем канонам Минимализма в квартире имеется только самая необходимая мебель. Основной акцент сделан на пространстве для хранения вещей, но и эстетика прослеживается в каждом элементе декора и отделке.

Маленькая прихожая не загромождена мебелью: здесь установлен вместительный шкаф с зеркальной поверхностью и удобный пуф.

Из коридора мы попадаем кухню-гостиную, где в одной части помещения расположен лаконичного вида кухонный гарнитур белого цвета с объемными навесными шкафами и обеденная зона, представляющая собой круглый деревянный стол и мягкие стулья с того же цвета обивкой. Напротив столовой зоны установлен угловой диван с множеством декоративных подушек и низкий комод с элементами декора. Визуальное зонирование пространства происходит благодаря длинноворсовому ковру и стене, отделанной плиткой под белый кирпич в зоне отдыха.

За диваном, в качестве перегородки и еще одного метода разделения комнаты на зоны, установлены раздвижные двери с матированным затемненным стеклом. За ними расположена уютная спальня площадью чуть более 7 кв.м, а в ней двуспальная кровать, столик и плазма. Стена за кроватью декорирована коричневыми деревянными рейками до потолка.

Санузел, совмещенный с ванной тоже выполнен, исходя из рационального использования пространства, поэтому под столешницей, где расположена раковина, играет роль ниши, куда органично вписалась стиральная машина и тумба. Аналогичная ниша выделена под открытые вертикальные полки, в том числе над самой ванной. Помещение отделано керамогранитом в приятной глазу пастельной гамме из белого, бежевого и серого цвета.