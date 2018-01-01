Стиль модернизм не теряет своей популярности уже на протяжении целого столетия. Он идеально подходит молодым энергичным людям, которые открыты всему новому и актуальному.

Дизайн-проект этой квартиры полностью соответствует концепции модернизма. Декоративные конструкции, абстрактные формы, современные элементы декора в данном интерьере смотрятся необычайно гармонично и целостно.