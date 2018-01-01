Стиль модернизм в последнее время необычайно популярен в области оформления интерьеров. Ему отдают предпочтение современные люди, открытые всему новому и актуальному. Разрабатывая этот проект, дизайнеры следовали основным принципам данной стилистики, благодаря чему квартира получилась необычайно стильной и функциональной.

Интерьер выполнен в светлых тонах. Грамотное зонирование позволило максимально практично использовать пространство, разместив в нем все самое необходимое.