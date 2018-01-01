Стиль модернизм в последнее время необычайно популярен в области оформления интерьеров. Ему отдают предпочтение современные люди, открытые всему новому и актуальному. Разрабатывая этот проект, дизайнеры следовали основным принципам данной стилистики, благодаря чему квартира получилась необычайно стильной и функциональной.
Интерьер выполнен в светлых тонах. Грамотное зонирование позволило максимально практично использовать пространство, разместив в нем все самое необходимое.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.