Дизайн-проект квартиры выполнен в стиле минимализм. Чистота линий, простые формы и светлые тона с яркими акцентами создают в помещении гармоничную и уютную атмосферу.
В гостиной все лаконично и удобно. Особое внимание привекает акцентная стена, выполненная в цвете blue electric.
Помещение спальни многофункционально - в нем разместили непосредственно зону сна, рабочее место, а также достаточно вместительный гардероб.
Изюминка интерьера - декоративные элементы в виде велосипедов, размещенных на одной из стен коридора. Они придают помещению стильный и ультрасовременный вид.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.