Простор, естественный свет и уют, функциональная мебель и натуральные материалы - вот основные характеристики, присущие скандинавскому стилю. В интерьере он весьма лаконичен и прост. В отделке преобладает светлая цветовая гамма с яркими акцентами. Удобная мебель простых форм привлекает своим эстетическим видом. Здесь каждый элемент функционален и направлен на поддержание общей концепции интерьера.
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