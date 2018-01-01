Стиль контемпорари четко отвечает современным требованиям комфорта и функциональности в оформлении интерьера.
Проект данной квартиры выполнен в сдержанных тонах, здесь преобладают белый и различные оттенки коричневого.
Разноуровневые потоки и сложные архитектурные формы делают пространство невероятно интересным и оригинальным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.