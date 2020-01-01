Стиль контемпорари идеально подойдет тем, кто предпочитает простоту, комфорт и современный подход к оформлению интерьера. Эта стилистика предоставляет большую свободу в выборе материалов, мебели и декора, и подходит для пространств любого размера. Интерьер данной квартиры выполнен в сдержанной цветовой гамме с использованием контрастных акцентов. Эффект "живого" пространства здесь достигается за счет сочетания различных текстур и материалов.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.