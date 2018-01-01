Спальня разделена стеллажом на 2 зоны - зона сна и рабочая зона. Также разделение подчеркивается типом напольного покрытия - в рабочей зоне бежевый ламинат уложен под углом 45°, а в зоне сна темный ламинат уложен строго горизонтально. Над кроватью потолок декорируется специальными балками под дерево, что создает одновременно строгость и уют пространства. Отделка стен спальни выполняется облицовочным камнем на одной стене и флизелиновыми желтыми обоями под штукатурку на остальных стенах.

Гостиная и кухня выполнены в едином пространстве без перегородок. Однако визуальным делением служат декоративные элементы под дерево. Также, отделка стен является разграничением столовой зоны и гостиной. Силикатная декоративная штукатурка выполнена в столовой зоне, а облицовочный камень в гостиной. На лоджии, которая относится к гостиной устроена чиллаут зона, куда можно пригласить гостей.

Санузел оборудуется раковиной, ванной, подвесным унитазом из керамического материала и пеналом для хранения банных принадлежностей. Стены и пол выполнены из керамической плитки.

Основное освещение - трек-системы - современнейшие приборы освещения. Достоинствами трек-систем является то, что они очень надежны, долговечны, функциональны, имеют простое устройство и обеспечивают возможностью оперативно менять светильники и осуществлять их перенос на другие места.

Потолок – натяжной глянцевый (возможно оштукатуривание под матовую или глянцевую покраску). Мебель с простыми силуэтами не перегружает интерьер.