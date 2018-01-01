Времена проходят, мода меняется, но есть вещи, которые всегда остаются актуальными, например, классический стиль в интерьере. Элегантная и гармоничная классика завораживает и невольно переносит нас в прошлое.

Дизайн-проект этой треххкомнатной квартиры выполнен в классическом стиле. Светлая цветовая гамма, сложные архитектурные формы, изящные элементы декора - все это привносит в интерьер неповторимый дух изысканной классики.