Интерьер этой однокомнатной квартиры выполнен в стиле модернизм. Светлая цветовая гамма, использованная в отделке, визуально увеличивает пространство, наполняя его воздухом и светом. Помещение кухни-гостиной очень функционально и красиво. Кухонный гарнитур со встроенной техникой эргономичен и эстетически привлекателен. Выделить зону гостиной и сделать ее более уединенной помогло грамотное зонирование. Своеобразным разделительным элементом служит удобный диван.
Спальня выглядит очень лаконично и стильно. Благодаря легким стеклянным дверям она смотрится как логичное продолжение гостиной, хотя и имеет приватный характер.
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Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.