Интерьер этой однокомнатной квартиры выполнен в стиле модернизм. Светлая цветовая гамма, использованная в отделке, визуально увеличивает пространство, наполняя его воздухом и светом. Помещение кухни-гостиной очень функционально и красиво. Кухонный гарнитур со встроенной техникой эргономичен и эстетически привлекателен. Выделить зону гостиной и сделать ее более уединенной помогло грамотное зонирование. Своеобразным разделительным элементом служит удобный диван.

Спальня выглядит очень лаконично и стильно. Благодаря легким стеклянным дверям она смотрится как логичное продолжение гостиной, хотя и имеет приватный характер.