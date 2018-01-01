Дизайн-проект этой однокомнатной квартиры выполнен в стиле модернизм. На небольшой площади удалось разместить функциональную кухню, удобную гостиную зону и полноценную спальню. В кухонном пространстве все компактно и удобно. Массивный обеденный стол заменили барной стойкой, установленной у окна. В гостиной есть все для полноценного отдыха - удобный диван, телевизор и вместительный шкаф с зеркалами, визуально расширяющими рамки пространства. В зоне, выделенной под спальню, установили полноценную кровать, и минималистичные полки для хранения полезных мелочей. Яркие цветовые акценты делают пространство ультрасовременным и модным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.