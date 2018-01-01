Стиль модернизм в интерьере приветствует игру с пространством и смелые эксперименты с цветом и формой. Утонченная легкость и изысканная простота – вот основные характеристики представленной квартиры. Интерьер выполнен в светлой цветовой гамме. Здесь каждое помещение интересно по-своему. Например, в спальне особое внимание привлекает акцентная стена, отделанная принтованными обоями красивого кофейного цвета. Такой же дизайнерский прием использован и в детской. Одна из стен в этом помещении так же декорирована контрастными обоями. Кабинет совмещает в себе и рабочую зону, и зону отдыха и даже маленький тренажерный зал.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.