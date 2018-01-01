В последнее время одним из самых популярных стилей в оформлении интерьера является модернизм. Его предпочитают современные люди, открытые всему новому и актуальному. Разрабатывая этот проект, дизайнеры следовали основным принципам данной стилистики, благодаря чему интерьер квартиры получился необычайно стильным и функциональным.

Дизайн выполнен в красивой цветовой гамме. Здесь преобладают пыльно-розовый, коричневый и белый цвета. Сочетание разнообразных фактур, архитектурных решений и декораторских приемов делает интерьер необычным и интересным. Особое внимание в квартире уделено освещению. В каждом помещении своя стильная модель светильника, дополненная встроенным светом.