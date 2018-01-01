Модернизм – стиль, идущий в ногу со временем. Это смелые эксперименты с цветом и формой, игра с пространством, практичность и удобство. Модернизм создает необыкновенную атмосферу в помещении, которая переносит человека в удивительный мир волшебной идиллии.

Интерьер, оформленный в этом стиле, отличается особой утонченностью. Многоуровневые потолки, сложные архитектурные конструкции, цветовая гамма, построенная на контрастах, удобная эргономичная мебель - все это придает пространству современный вид и работает на поддержание выбранной стилистической концепции.