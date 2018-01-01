В интерьере стиль минимализм тяготеет к лаконичным формам и максимально свободному пространству.
Дизайн-проект этой трехкомнатной квартиры выполнен в данной стилистике. Светлые тона с темными акцентами, лаконичные линии и простые архитектурные формы создают в интерьере ощущение простора и свободы. Здесь нет ничего лишнего и каждый предмет идеально вписан в пространство.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.