Дизайн-проект этой трехкомнатной квартиры выполнен в стиле минимализм. Чистота линий, простая геометрия и использование нескольких базовых цветов в отделке интерьера создают в квартире гармоничную и уютную атмосферу. Все комнаты удобны и визуально эстетичны, в пространстве нет ничего лишнего, каждый предмет находится на своем месте и несет определенную функциональную и стилистическую нагрузку.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.