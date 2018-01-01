Современная классика в интерьере — это воплощение сдержанной изысканности. Гармония и красота здесь сочетаются с удобством и функциональностью. Интерьер не перегружен деталями, он излучает покой и подчеркивает респектабельность и изысканный вкус хозяев.

Дизайн кавртиры выдержан в светлой цветовой гамме с использованием более темных, насыщенных оттенков. Каждое помещение практично и полностью соответствует выбранной концепции.