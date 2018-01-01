Интерьеры, выполненные в стиле современная классика, всегда гармоничны и функциональны. Они не перегружены деталями и выглядят очень изысканно и утонченно.

Ярким примером воплощения стиля современная классика в интерьере является эта трехкомнатная квартира.Здесь все продумано до мелочей. Цвет, отделка, композиция, а также разнообразные приемы декорирования создают в квартире неповторимую атмосферу респектабельности и уюта.