Стиль контемпорари сочетает в себе традиционный подход к оформлению дома со смелыми новаторскими решениями. Он открывает широкие возможности в выборе мебели, аксессуаров, цветового решения и других составляющих интерьера.
Дизайн этой двухкомнатной квартиры выполнен в модной стилистике контемпорари. Светлые тона визуально расширяют границы помещения, создавая в нем ощущение глубины и простора. Насыщенные цветовые акценты и обилие разнообразных текстур придают квартире неповторимый уют, а функциональная мебель идеально вписывается в общую стилистическую концепцию интерьера.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.