Стиль контемпорари сочетает в себе традиционный подход к оформлению дома со смелыми новаторскими решениями. Он открывает широкие возможности в выборе мебели, аксессуаров, цветового решения и других составляющих интерьера.

Дизайн этой двухкомнатной квартиры выполнен в модной стилистике контемпорари. Светлые тона визуально расширяют границы помещения, создавая в нем ощущение глубины и простора. Насыщенные цветовые акценты и обилие разнообразных текстур придают квартире неповторимый уют, а функциональная мебель идеально вписывается в общую стилистическую концепцию интерьера.