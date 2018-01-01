Стиль контемпорари в интерьере базируется на спонтанном соседстве различных предметов. Он является живым воплощением современности, позволяет использовать для отделки самые разные материалы, наполнять интерьер мебелью, главное достоинство которой – удобство. Этот стиль очень прост в исполнении, и потому его часто выбирают те, кто любит делать ремонт и периодически обновлять свой интерьер.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.