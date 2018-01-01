Дизайн-проект двухкомнатной квартиры выполнен в Скандинавском стиле. Интерьер отличается своей простотой, лаконичностью и необычайной изысканностью. В качестве основного цвета выбран классический для скандинавского дизайна белый. Его удачно дополняют яркие акценты в виде текстиля и ковров. Наличие натуральных материалов в отделке и оформлении создает в помещении особую атмосферу тепла и уюта.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.