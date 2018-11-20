Стиль контемпорари идеально подходит для городских квартир. Он отличается удобством, практичностью и стильным современным видом.
Дизайн-проект, разработанный для этого помещения, полностью отвечает стилистике контемпорари. В этой квартире тон задает цвет. Контрастные оттенки присутствуют в каждой комнате. Вместе они образуют яркий и гармоничный ансамбль, который сразу привлекает внимание. Обилие разнообразных текстур придает квартире индивидуальный характер, а функциональная мебель идеально вписывается в общую концепцию интерьера. В целом дизайн квартиры получился неординарным и очень смелым.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.