Эта двухкомнатная квартира выполнена в стиле Американская классика. Здесь гармонично сочетаются элегантность и функционализм, изысканность и удобство. В интерьере преобладают классические цвета - белый, серый, бежевый. Каждый элемент хорошо продуман и идеально вписан в общую стилистическую концепцию. Пространство не перегружено деталями, оно излучает покой и располагает к комфортному отдыху.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.