Стиль модернизм в интерьере приветствует игру с пространством и смелые эксперименты с цветом и формой. Утонченная легкость и изысканная простота – вот основные характеристики этой трехкомнатной квартиры. Интерьер выполнен в светлой цветовой гамме с добавлением насыщенных цветовых акцентов. Особое внимание в квартире уделено освещению. В каждом помещении представлена своя стильная модель светильника, дополненная встроенным светом. Благодаря удачному дизайну и планировке этот интерьер получился очень гармоничным и целостным.
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