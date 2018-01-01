Модернизм – это современный стиль для тех, кто предпочитает идти в ногу со временем. Это смелые эксперименты с цветом и формой, игра с пространством, практичность и удобство. Разнообразные декораторские приемы, использованные в пространстве, делают интерьер этой трехкомнатной квартиры очень цельным и гармоничным. Объединительным элементом служит цвет. Различные оттенки серого, использованные во всех помещениях квартиры и разбавленные другими цветами, создают в ней теплую и уютную атмосферу.
Дизайн-проект необходим так как:
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