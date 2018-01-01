Модернизм – настоящая находка для владельцев квартир любого размера. Он одинаково хорош и на большой площади и в относительно небольшом интерьере. Оформление квартиры в стиле модернизм подразумевает создание живого и яркого пространства.

В интерьере этой двухкомнатной квартиры были использованы современные отделочные материалы. Плавные линии, необременительная цветовая гамма, игра с пространством и интересная геометрия придали помещению индивидуальный и самобытный характер.